foto LaPresse

13:21

- "All'Europa non chiediamo esenzioni o deroghe" e sappiamo "che non si può fare crescita con nuovo debito" ma "un'azione comune per rilanciare la crescita" nel Vecchio Continente. Lo ha detto Fabrizio Saccomanni all'assemblea dell'Assonime. Il ministro dell'Economia ha poi risposto ai dubbi sul rispetto del deficit avanzati dalla Bce: "Assolutamente rispetteremo il target del 2,9, ridurremo la spesa pubblica specialmente nella Sanità".