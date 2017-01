Bce: "Bene l'Italia, ma controlli il deficit" Saccomanni assicura: rispetteremo gli obiettivi

foto Afp Correlati Bonanni: si riducano le tasse a chi assume Letta: insieme per mettere al centro il lavoro

Draghi: "La Bce non garantirà la solvibilità dei Paesi, tutti facciano riforme come Berlino" 14:21 - Secondo la Bce è cruciale che l'Italia faccia in modo di non superare nel 2014 "il valore di riferimento del 3%" di deficit/Pil. Nel suo bollettino la Banca centrale europea sottolinea come il risanamento di bilancio "più graduale" indicato nel nuovo programma di stabilità dell'Italia presenta "rischi", rappresentati da "un rallentamento delle entrate rispetto alle dinamiche ipotizzate nonché maggiori spese".

Inoltre, avverte Francoforte, si può ipotizzare anche, come conseguenza del nuovo programma, "un'evoluzione macroeconomica peggiore delle aspettative".



Saccomanni: "Rispetteremo gli obiettivi" - Ma il ministro dell'Economia Fabrizio Saccomani assicura che l'Italia riuscirà a rispettare il target del deficit, previsto per quest'anno al 2009. E dice che le risorse necessarie per rilanciare l'economia "dovranno essere liberate dalla riduzione della spesa pubblica inefficiente e dal disboscamento delle agevolazioni e dei sussidi a carico del bilancio".



"Ognuno faccia la sua parte" - E aggiunge: "Potremo raggiungere i risultati se ognuno nel Paese farà la sua parte", precisando che per rilanciare investimenti, innovazione e occupazione il governo deve fare "un pezzo di strada insieme al sistema delle imprese e al sistema bancario e finanziario".



Bce: risanamento grazie alle maggiori entrate - Nel suo ultimo bollettino mensile, l'Eurotower torna a mettere sotto la lente il trend dei conti pubblici del 2012, riferendosi ai dati dei Paesi dell'Eurozona in primavera, quelli grazie ai quali l'Italia è tra i Paesi virtuosi, in cui il deficit è rimasto sotto il 3%. E fa notare che l'anno scorso "il risanamento è stato sostenuto da interventi di aumento delle entrate che hanno più che compensato l'incremento della spesa osservato nel 2012".



Debito e disavanzo - I disavanzi "sono rimasti superiori al valore di riferimento del 3% del Pil nella maggior parte dei Paesi dell'area, con l'eccezione di Germania, Estonia, Italia, Lussemburgo, Austria e Finlandia". Il debito resta vicino o superiore al 100% del Pil in Belgio, Irlanda, Grecia, Italia e Portogallo.



La Bce sottolinea comunque che in Italia il rapporto tra deficit e Pil risulta superore di 1,3 punti percentuali all'obiettivo fissato nel programma di stabilità e questo è "un risultato perlopiù riconducibile all'andamento economico peggiore delle aspettative e alla debole dinamica delle entrate".



"Nel quadro di una progressiva ripresa - aggiunge la Bce - l'aggiornamento del programma italiano posiziona il disavanzo appena sotto il 3% del Pil per il 2013 dopo che, in previsione di un percorso di risanamento più graduale, gli obiettivi di bilancio sono stati notevolmente ridimensionati rispetto all'aggiornamento del programma per il 2012". In base alle attese, ricorda infine la Bce, "nel 2013 il rapporto fra debito pubblico e Pil raggiungerebbe il picco di circa il 130% del Pil".