09:28

- Avvio negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una perdita dell'1,49%, mentre il Ftse It All-Share un calo dell'1,39%. Apertura in rosso anche per le altre principali Piazze europee: Londra perde l'1,22%, Francoforte lascia sul campo l'1,47% mentre Parigi scende dell'1,33% e Madrid dell'1,37%.