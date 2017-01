Gli italiani in vacanza grazie ai finanziamenti, ma servono più di tre anni per chiudere il debito

foto Facile.it Correlati Consumi in flessione, Sangalli: "Mai così male" 16:15 - Quasi un italiano su due ha dichiarato che non farà le ferie, ma molti altri partiranno grazie ad un finanziamento. Il compratore Facile.it, con la collaborazione di Prestiti.it, ha analizzato oltre 40.000 richieste di prestito presentate in Italia negli scorsi sei mesi evidenziando come, rispetto al 2012, sia aumentato del 13% l'importo medio richiesto (4.700 euro nell'analisi del 2013, contro i 4.100 euro di quella relativa allo stesso semestre dello scorso anno, e del 5% il tempo di restituzione (41 mensilità contro le 39 di un anno fa) - Quasi un italiano su due ha dichiarato che non farà le ferie, ma molti altri partiranno grazie ad un finanziamento. Il compratore, con la collaborazione di, ha analizzato oltredi prestito presentate in Italia negli scorsi sei mesi evidenziando come, rispetto al 2012, sianell'analisi del 2013, contro i 4.100 euro di quella relativa allo stesso semestre dello scorso anno, e del(41 mensilità contro le 39 di un anno fa)

A quanto sembra chiedere un finanziamento per le ferie non è più un tabù e le domande di prestito fatte dagli italiani che non vogliono rinunciare alle loro ferie estive, certamente non vacanze faraoniche godute su spiagge tropicali visti gli importi medi, sono passate dallo 0,7% allo 0.83% del totale delle richieste di prestito personale presentate in Italia. Pazienza se, per ripagare la vacanza, si impiegheranno più di tre anni e mezzo e per quella data l'abbronzatura sarà sparita da tempo: vista la congiuntura economica, di sceglie di rateizzare la spesa con importi mensili abbastanza bassi, 139 euro circa (erano 120 euro un anno fa). Il profilo tipo di chi chiede un finanziamento finalizzato a viaggi e vacanze è un uomo, 38enne, dipendente di un'azienda privata (65% delle richieste). La Lombardia è la regione che veicola il maggior numero di richieste di prestiti per questa finalità (il 20,1% dei preventivi è compilato in Lombardia), ma è la Campania quella in cui il peso relativo è maggiore. Se i prestiti per pagare viaggi e vacanze, come detto, rappresentano lo 0.83% di quelli chiesti in Italia, in Campania la percentuale cresce del 24% e arriva fino all'1,03% dei finanziamenti chiesti nella regione.