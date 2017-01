foto Dal Web

09:13

- Apertura in calo per Piazza Affari con il Ftse Mib che cede lo 0,21% a 16.253 punti. Male Fiat (-1,99%) e la Bpm (-1,07%), bene Generali (+0,72%). Apertura in rialzo per lo spread Btp/Bund. Il differenziale sale a 280 punti nei primi scambi contro i 277 della vigilia. Il rendimento e' pari al 4,39%.