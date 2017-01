foto Ap/Lapresse

- Giornata difficile per i mercati europei con il ritorno delle tensioni sugli spread tra i titoli di Stato: le Borse sono riuscite a contenere le perdite nel finale di seduta ma Milano - con un calo dell'1,62% del Ftse Mib a 16.286 punti e dell'1,58% per l'Ftse All Share a quota 17.296 - è stata la peggiore del Vecchio continente. Ad appesantire il listino i bancari (Intesa -2,8%). Male Mediaset (-3,94%) e Rcs (-4,52%). Bene Autogrill (+1,68%).