Confartigianato: fisco eccessivo, politici agite

"Le nostre aziende non ce la fanno più a sopportare una pressione fiscale che nel 2013 toccherà il 44,6% del Pil, vale a dire 2,4 punti in più sopra la media dell'Eurozona". E' l'allarme del presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, che sottolinea come così non si esca "dal tunnel della crisi". Merletti lancia anche un monito ai politici: "Basta con le promesse non mantenute. Adesso tocca a voi: fate il vostro dovere e governate".

"Imprenditori, famiglie e giovani non ne possono più di promesse non mantenute, impegni non rispettati, di norme fatte e disfatte, di troppe leggi che non producono effetti o che danno risultati opposti a quelli auspicati. "Adesso tocca a voi - è l'appello alla politica - gli imprenditori vi chiedono: governate. Fate il vostro dovere".



Il peso del fisco - "Paghiamo 38 miliardi di maggiori imposte rispetto ai partner europei, 639 euro in più per abitante", ha poi ricordato il presidente Merletti. "Tra il 2005 e il 2013 l'incremento delle entrate fiscali è stato pari ai 132 miliardi di incremento del Pil. Così non si esce dal tunnel della crisi", ha detto.



"Riforma Fornero non va bene" - La riforma Fornero è da rifare. "Ha aumentato costi e complicazioni invece di aumentare l'occupazione. Anzi da luglio 2012 ad aprile 2013 abbiamo perso 1.200 occupati al giorno e per i giovani è stata una debacle - ha affermato Merletti - . Mentre il ministro indicava l'apprendistato come la via maestra per formare i giovani, al tempo stesso imponeva barriere in ingresso e in uscita. Dal 2008 a inizio 2013, ogni giorno abbiamo perso 680 occupati sotto i 35 anni".