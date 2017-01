foto LaPresse

08:24

- Seduta in netto calo per la Borsa di Tokyo. Dopo il mancato annuncio da parte della Bank of Japan di una nuova operazione di funding di lungo periodo per calmare il mercato obbligazionario l'indice Nikkei lascia sul campo l'1,45%, vicino ai minimi di sessione. Il Topix ha chiuso in calo dello 0,97%. Debole in particolare il settore immobiliare con l'indice di riferimento che ha perso il 4,10%.