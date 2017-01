foto LaPresse

19:59

- "A livello europeo si è compreso che se non sblocchiamo il mercato del lavoro anche la crescita è a rischio". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, al Tg4, in vista del vertice del 14 giugno tra i ministri dell'Economia e del Lavoro di Italia, Francia, Germania e Spagna sulle politiche per l'occupazione. "Da questo incontro ci aspettiamo un cambio di passo che riesca a dare una spinta al lavoro giovanile", ha aggiunto.