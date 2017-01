foto Ap/Lapresse

18:11

- Chiusura in ribasso per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib cede lo 0,81% a 16.556 punti e il Ftse All Share lascia sul terreno lo 0,69% a 17.573 punti. Ad appesantire Piazza Affari Mps (-4,67%), Fiat (-4,67%), Telecom (-4,48%) e i bancari, a causa del rialzo dello spread Btp-Bund sopra quota 270 punti.