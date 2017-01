foto Ansa

14:20

- Non solo riforme, ma anche risposte concrete per la gente. E' quanto sostiene Susanna Camusso, leader della Cgil. "Bisogna fare le riforme per condividere le istituzioni nel rispetto dell'attuale Costituzione, ma senza pensare che ci sia solo questo tema, che non riguarda la condizione delle persone, che essendo più povere e sole vorrebbero delle risposte concrete rispetto alla loro condizione", ha detto la Camusso.