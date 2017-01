foto Ap/Lapresse

14:01

- "Il mercato europeo dell'auto non ha ancora toccato il fondo. Ci vorranno tre-quattro anni perché si riprenda". Parola di Sergio Marchionne, che ha parlato con i giornalisti al Consiglio Italia-Usa. L'amministratore delegato di Fiat ha poi confermato che "non chiuderemo fabbriche in Italia. L'ho detto al ministro Zanonato e lo ripeto".