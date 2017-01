foto LaPresse

12:51

- "Vogliamo ridurre le tasse sulle aziende e sul lavoro cercando di trovare finanziamenti tagliando le spese, riducendo sussidi e togliendo incentivi creati in modo troppo generoso in passato". L'annuncio è del ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, che aggiunge: "Dobbiamo lavorare anche sulle liberalizzazioni. Il governo presenterà a breve misure in questo campo".