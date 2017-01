Bankitalia: in un anno salari giù di 500 euro

foto Ansa Correlati Bankitalia: "Nel 2012 famiglie più povere"

Bankitalia: "Ci aspettiamo la ripresa nel 2013
Ma per averla serve una crescita robusta" 12:28 - Tra il 2011 e il 2012 i salari hanno perso l'1,9% del loro valore reale, cioè circa 500 euro in un anno. Il calcolo sulle effettive retribuzioni reali, al netto quindi dell'inflazione, è stato fatto da Bankitalia, secondo cui in media i lavoratori dipendenti sono scesi da 25.130 a 24.644 euro. Il calo più vistoso, secondo Palazzo Koch, ha riguardato le retribuzioni della pubblica amministrazione e del credito.

Per i dipendenti pubblici la retribuzione media è scesa da 31.964 a 30.765 euro, con 1.200 euro persi per il blocco dei contratti, mentre per le banche si sono persi oltre 1.200 euro.