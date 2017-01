foto LaPresse

18:47

- "La crisi attuale è più difficile da gestire e più complessa di quella del '29 per le caratteristiche strutturali che hanno cambiato alcuni Paesi". E' l'amara constatazione del ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, che sottolinea: "E' una crisi che non vuole andar via, ma che finirà". "Per l'Italia - aggiunge - sarebbe stato più facile affrontare la situazione senza i mesi di stasi politica che abbiamo avuto da fine 2012 a pochi giorni fa".