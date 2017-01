foto Ansa

11:33

- Secondo i dati diffusi dalla Banca d'Italia, si fa più forte la caduta dei prestiti bancari. Ad aprile quelli al settore privato hanno registrato un calo su base annua del 2,3% (1,7% a marzo). I prestiti alle famiglie sono invece scesi dello 0,8% sui 12 mesi, come nel mese precedente. Per le società non finanziarie sono scesi del 3,7% (2,8% a marzo).