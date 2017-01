foto Ap/Lapresse

09:21

- Apertura in rialzo per Piazza Affari dopo il tonfo di giovedì. Alla Borsa di Milano l'indice Ftse Mib sale dello 0,39% attestandosi a quota 16.587 punti. Partenza in deciso rialzo e successiva frenata invece per lo spread Btp-Bund. Il differenziale ha aperto le contrattazioni salendo a 288 punti, invertendo poi la rotta e scendendo 285 punti.