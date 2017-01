foto Ansa

21:19

- I vertici di Alitalia hanno deciso di tagliarsi i compensi: del 20% per il presidente, il Cda e l'A.d., e del 10% per i dirigenti. Lo annuncia una nota della compagnia aerea dopo l'intesa raggiunta con i sindacati. Al tavolo è stato anche raggiunto l'accordo per 2.200 contratti di solidarietà per il personale di terra. L'accordo, che durerà due anni, prevede una riduzione di 5 giorni lavorativi al mese per 50-60 euro medie in meno in busta paga.