foto Ap/Lapresse

17:55

- Chiusura in forte calo per la Borsa di Milano nel giorno del vertice della Bce, con il Ftse Mib che lascia sul terreno il 2,63% a 16.525 punti. Il Ftse All Share perde il 2,45% a 17.519 punti, mentre il Ftse Italia Star cede lo 0,98% a 12.459 punti. Ad affossare Piazza Affari, maglia nera in Europa, il ribasso del comparto bancario (Mps -8,08%, Ubi -6,16%), penalizzato dall'impennata dello spread Btp-Bund.