foto Ap/Lapresse

09:27

- Apertura quasi piatta per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in rialzo dello 0,08% a 16.989 punti e il Ftse All Share a +0,13% a 17.981 punti. In luce Telecom Italia (+1,57%) e Mps (+1,07%). Apertura vicina alla parità anche per le altre Borse europee con Londra a -0,04% e Francoforte a -0,09%.