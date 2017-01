foto LaPresse

09:20

- Avvio negativo per Piazza Affari. Il Ftse Mib segna un calo dello 0,64%, mentre il Ftse All Share incassa una perdita dello 0,55%. Tra i titoli principali, i peggiori sono il Banco popolare (-1,8%) e Telecom (-1,1%). In ribasso anche le altre Borse europee: Londra -0,75%, Parigi -0,67% e Francoforte -0,8%.