foto Ap/Lapresse

07:44

- Il decreto sull'Ilva approvato dal Consiglio dei ministri "è costruito per rispettare la proprietà e non per distruggerla. La proprietà se vuole può vendere, partecipa e viene informata di tutte le decisioni assunte". Così Flavio Zanonato, parlando del decreto che istituisce un commissario, Enrico Bondi, per l'Ilva. "Dopo 12 mesi - ha aggiunto il ministro dello Sviluppo economico - l'impianto verrà restituito ai proprietari".