Apple, rischio blocco import negli Usa

foto Dal Web 23:47 - L'International Trade Commission (Itc), l'agenzia americana per la concorrenza, ha decretato che Apple ha violato un brevetto Samsung. Per effetto di questa sentenza Apple rischia il bando delle importazioni di alcuni dispositivi, incluso l'iPhone 4 e l'iPhone 3G, negli Stati Uniti. Apple si dice "delusa" della decisione che, assicura, non avrà alcun effetto immediato sui propri prodotti negli Stati Uniti.

"La commissione ha determinato che Samsung è riuscita a dimostrare che l'iPhone 4 (modelli At&t), l'iPhone 3GS (modelli At&t), l'iPhone 3 (modelli At&t), l'iPad 3G (modelli At&t)e l'iPad 2 3G (modelli At&t) infrangono il brevetto 348" afferma l'Itc. Il brevetto violato riguarda la trasmissione dei dati: nell'ambito del contenzioso Apple ha cercato di dimostrare che Samsung ha fissato lo standard per l'industria e ha deciso di concedere in licenza il brevetto, e per questo non dovrebbe usarlo per limitare la concorrenza.



Obama potrebbe rovesciare la decisione - Lo stop alle importazioni è soggetto alla revisione del presidente Barack Obama, che fra i suoi poteri ha quello di capovolgere la decisione. Il presidente Usa ha infatti 60 giorni per pronunciarsi: nel caso non lo facesse il bando entrerà in vigore.



La guerra per il controllo del mercato degli smartphone - La decisione infiamma ancora di più lo scontro fra le due società rivali che si contendono il mercato degli smartphone. Settore che, quest'anno, raggiungerà un'altra pietra miliare: per la prima volta gli smartphone supereranno i cellulari classici, conquistando il 52,2% del mercato con un 958,8 milioni di unità vendute, il 32,7% in più rispetto al 2012. Apple e Samsung insieme rappresentano oltre il 50% degli smartphone venduti al mondo, con Samsung leader a livello globale e Apple regina negli Stati Uniti.