20:05

- Indesit Company, la multinazionale italiana di elettrodomestici, annuncia 1.425 esuberi per la riorganizzazione del riassetto industriale in Italia. Si tratta di 25 dirigenti e 150 impiegati di staff; gli altri sono operai, così suddivisi: 480 a Fabriano, 230 a Comunanza, 540 a Caserta. Una volta presentato il piano, i sindacati del gruppo hanno annunciato 4 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Lo si apprende da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm.