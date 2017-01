Imu, Attilio Befera: "Serve riforma del catasto"

foto Ap/Lapresse 16:10 - Le attuali rendite immobiliari "fanno rilevare una diffusa iniquità", essenzialmente riconducibile "all'inadeguatezza delle attuali categorie catastali". Lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, al Senato. Con la rivalutazione e l'Imu "si è ridotta la distanza con i valori di mercato", ma "d'altra parte è aumentata l'iniquità". La riforma del catasto "è ormai irrinviabile" ed "essenziale per ridare equità". - Le attuali rendite immobiliari "fanno rilevare una diffusa iniquità", essenzialmente riconducibile "all'inadeguatezza delle attuali categorie catastali". Lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, al Senato. Con la rivalutazione e l'Imu "si è ridotta la distanza con i valori di mercato", ma "d'altra parte è aumentata l'iniquità". La riforma del catasto "è ormai irrinviabile" ed "essenziale per ridare equità".

La riforma del catasto "non è rinviabile" ed "essenziale per ridare alla tassazione degli immobili equità". "Se vogliamo un prodotto ottimo e che funzioni ci vuole tempo", ha aggiunto, parlando di un orizzonte "non inferiore ai 5 anni".