foto LaPresse

15:12

- Dobbiamo "migliorare a breve" il sistema dei servizi per l'impiego o si rischia di sprecare le risorse stanziate per l'occupazione giovanile. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, al Senato. Per il ministro lo stanziamento per la "youth guarantee" in 7 anni "non è adatto alla gravità della situazione". Se la cifra fosse tutta stanziata nel 2014 si rischierebbe di sprecarla. I servizi per l'impiego hanno bisogno di un "miglioramento".