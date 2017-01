foto Ap/Lapresse

12:45

- Nel primo semestre 2013 le nuove assunzioni nelle imprese private italiane dovrebbero sfiorare quota 330mila: 50.300 in meno (-13,2%) rispetto a quelli dello stesso periodo del 2012, secondo la Cgia di Mestre. Il 63,6% dei nuovi posti riguarda i non stagionali, anch'essi comunque in calo (-10,9%) e un assunto su tre ha meno di 29 anni. Nel 13,1% dei casi (43.200) si tratta di figure professionali difficilmente reperibili sul mercato.