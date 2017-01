foto LaPresse

08:35

- La Borsa di Tokyo trova il rimbalzo e termina gli scambi in progresso del 2,05%, vicino ai massimi intraday, grazie all'indebolimento dello yen. L'indice Nikkei recupera 271,94 punti, ritornando sopra quota 13.500, a 13.533,76, dopo l'avvio stentato in scia agli effetti della delusione per i dati sull'attività manifatturiera in Usa.