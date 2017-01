foto Getty

- Nel mese di maggio sono state immatricolate in Italia 136.129 nuove auto, in calo del 7,98% rispetto alle 147.942 di un anno fa. Lo comunica il ministero dei Trasporti. Nei primi 5 mesi del 2013 le immatricolazioni si sono attestate a 608.579 unità, in flessione dell'11,3% rispetto allo stesso periodo del 2012. A maggio Fiat Auto ha immatricolato in Italia 41.172 nuove vetture, in flessione dell'11,69% rispetto alle 46.622 del 2012.