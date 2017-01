foto LaPresse

17:26

- "La situazione del Mezzogiorno è certamente da allarme rosso". Lo afferma il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, che da Bari sottolinea come "la crisi economica sta scivolando in disagio sociale". "La recessione, in modo particolare al Sud, è drammatica - spiega - perché il Pil procapite è la metà di quello del Nord. Per due imprenditori su tre la situazione della loro impresa, dall'inizio di quest'anno, è stata veramente difficilissima".