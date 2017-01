foto Getty

- In Italia servono "maggiori sforzi per incentivare la trasformazione dei contratti a tempo determinato in posti di lavoro fisso". Lo afferma l'Ilo, l'agenzia Onu per la promozione delle politiche del lavoro. Quanto all'evoluzione del mercato occupazionale in Italia, l'Ilo boccia il turnover generazionale: "I lavoratori giovani non devono prendere il posto di quelli più anziani", si legge infatti nel "Rapporto sul lavoro nel mondo 2013".