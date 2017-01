foto Ap/Lapresse

08:53

- Le quotazioni del petrolio sono in calo sulla scia della decisione, presa nell'ultima riunione dell'Opec, di lasciare invariati i tetti di produzione: i contratti sul greggio Wti con consegna a luglio vengono scambiati a 91,80 dollari al barile sul mercato elettronico di New York. Il Brent, dopo essere sceso per la prima volta in un mese sotto i 100 dollari, viene ora scambiato a 100,26 dollari al barile.