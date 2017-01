Bonanni: "Per il rilancio occorre choc fiscale"

“Dati drammatici”, afferma il numero uno della Cisl, ma “se ci sarà, come ha sottolineato il Presidente della Repubblica, l'impegno di tutti e il massimo della coesione nazionale”, sarà possibile uscire dallo stallo economico in cui è caduto il Paese. La “richiesta forte” che il sindacato farà al Governo riguarda le misure necessarie a stimolare la circolazione di denaro nel Paese: “Occorre uno choc fiscale - afferma Bonanni - un provvedimento straordinario per dimezzare le tasse, far ripartire la nostra economia, sollevare i salari e i consumi”. L’altro tema caldo resta la creazione di nuovi posti di lavoro, da “incentivare fiscalmente”, suggerisce Bonanni.

Dall’inizio della crisi, 674mila persone hanno perso il lavoro: secondo gli studi pubblicati nei giorni scorsi dalla Cgil, ci vorranno 63 anni per ritornare ai livelli occupazionali precedenti al 2008, ma Bonanni aveva avvertito che ''se non si dovesse reagire, altro che 60 anni, ce ne vorranno 1.600!”. Il segretario della Cisl aveva poi esortato ad affrontare la situazione senza cedere allo sconforto, perché “gli italiani hanno dimostrato che quando reagiscono sanno conseguire risultati davvero importanti”.