Cgil: occupati a livello pre-crisi solo fra 63 anni

Anche ammesso che l'Italia riesca a "intercettare" la ripresa, ci vorranno 63 anni per recuperare i livelli occupazionali del 2007. Mantenendo il contesto attuale, solo nel 2076, secondo uno studio dell'ufficio economico della Cgil, si tornerà alle 25.026.400 unità di lavoro di sei anni fa. E in ogni caso, pur con la ripresa annunciata per il 2014, l'Italia impiegherà 13 anni per ritornare al livello del Pil del 2007.

Nello studio della Cgil "La ripresa dell'anno dopo - Serve un Piano del Lavoro per la crescita e l'occupazione" si simulano anche alcune ipotesi di ripresa, nell'ambito delle attuali tendenze e senza che si prevedano modifiche significative di politica economica, sia nazionale che europea, per dimostrare la necessità di "un cambio di paradigma: partire dal lavoro per produrre crescita".



Le ipotesi più ottimisitche - Se quello delineato inizialmente è quindi lo scenario peggiore, lo studio Cgil prende in considerazione "ipotesi più ottimistiche" legate alla proiezione di un livello di crescita pari a quello medio registrato nel periodo 2000-2007, ovvero del +1,6%. In questo caso il risultato prevede che il livello del Pil, dell'occupazione e dei salari verrebbe ripristinato nel 2020 (7 anni dopo il 2013) mentre quello della produttività nel 2017 e il livello degli investimenti nel 2024 (12 anni dopo il 2013).



Se la crisi non ci fosse stata... - Lo studio della Cgil calcola inoltre anche la perdita cumulata generata dalla crisi, cioè il livello potenziale di crescita che si sarebbe registrato nel caso in cui la crisi non ci fosse mai stata, e che è pari a 276 miliardi di euro di Pil (in termini nominali oltre 385 miliardi, circa il 20% del Pil).



Creare posti di lavoro per ripartire - Uno studio, quindi, funzionale alla Cgil per rivendicare la centralità del lavoro. "Per uscire dalla crisi e recuperare la crescita potenziale occorre un cambio di paradigma", osserva il segretario confederale della Cgil, Danilo Barbi, secondo il quale "per non attendere che sia un'altra generazione ad assistere all'eventuale uscita da questa crisi, e ritrovare nel breve periodo la via della ripresa e della crescita occupazionale, occorre proprio partire dalla creazione di lavoro".