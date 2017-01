foto Ap/Lapresse

- Seduta negativa per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che chiude in calo dello 0,78% a 17.214 punti. Il Ftse All Share perde lo 0,79% a 18.205 punti e il Ftse Italia Star lascia sul terreno lo 0,46% a 12.722 punti. Tra i titoli in forte ribasso Telecom che, il giorno dopo il via libera del Cda al progetto di separazione della rete, segna un -5,82% a 0,59 euro (0,53 euro il minimo di inizio marzo).