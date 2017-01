foto Ansa

12:42

- Dal Consiglio dei ministri è arrivato il via libera alla proroga dei bonus fiscali per le ristrutturazioni e per il risparmio energetico, come riferiscono fonti di Palazzo Chigi. I benefici continueranno dunque a valere almeno fino al 31 dicembre. La bozza del decreto legge all'esame del Cdm prevede inoltre che il bonus per l'efficienza energetica dal 55% salga al 75%.