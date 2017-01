foto Ansa

12:19

- A maggio l'inflazione su base annua è pari all'1,2%, dall'1,1% di aprile secondo le ultime stime dell'Istat. Si tratta del primo aumento, seppur lieve, dopo sette rallentamenti consecutivi. La leggera accelerazione è in parte dovuta agli alimentari non lavorati, e soprattutto alla frutta fresca, il cui prezzo pare sia aumentato anche per i danni causati dal maltempo delle ultime settimane. Su base mensile l'indice dei prezzi cresce dello 0,1%.