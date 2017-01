Visco: "Pianificare subito il calo delle tasse"

- "L'azione di riforma ha perso vigore nel corso dell'anno passato anche per il progressivo deterioramento del clima politico". Lo ha sottolineato il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, che invita a non perdere più tempo e agire "con decisione". Ciò che è importante, spiega, è ridurre subito il cuneo fiscale perché "frena l'occupazione e l'attività d'impresa". "Occorre dunque - afferma - pianificare fin d'ora riduzioni selettive delle imposte".

L'analisi di Visco è dura: "Non siamo stati capaci di rispondere agli straordinari cambiamenti geopolitici, tecnologici e demografici degli ultimi 25 anni". "L'aggiustamento richiesto e così a lungo rinviato - aggiunge - ha una portata storica che necessita del contributo decisivo della politica, ma anche della società". I rappresentanti politici, però, "stentano a mediare tra interesse generale e interesse particolare".Ciò che ci tiene a rimarcare il numero uno di Bankitalia è che come "non bisogna aver timore del futuro, del cambiamento". "Non si costruisce niente - spiega - sulla difesa delle rendite e del proprio particolare, si arretra tutti. Occorre consapevolezza, solidarietà, lungimiranza. Interventi e stimoli ben disegnati". E poi l'invito che sa di speranza: "Noi italiani dobbiamo mostrare di sapere uscire dalla grave condizione in cui siamo caduti".- "La riduzione del numero di persone occupate - ricorda poi Visco - è superiore al mezzo milione". "Il tasso di disoccupazione, pressoché raddoppiato rispetto al 2007 e pari all'11,5% lo scorso marzo, si è avvicinato al 40% tra i più giovani, ha superato questa percentuale nel Mezzogiorno", sottolinea.- "Molte occupazione stanno scomparendo: negli anni a venire i giovani non potranno semplicemente contare di rimpiazzare i più anziani nel loro posto di lavoro". E' questa la convinzione di Visco, che perciò chiede di creare "sin d'ora" nuove chance di impiego e di rafforzare "sistemi di protezione, pubblici e privati, nei periodi di inattività".