foto Ap/Lapresse

09:31

- Avvio incerto per la borsa milanese: dopo i primi scambi, l'indice Ftse Mib cede lo 0,27%, l'All Share segna -0,21%. Incerte le banche, bene Eni (+0,7%) dopo la cessione di un altro pacchetto di azioni Galp con un incasso di 677 milioni. Sale Rcs dopo il via libera da parte dell'assemblea dei soci all'aumento di capitale. Positiva Fiat (+1,3%), tornata sopra quota 6 euro in un mercato che ragiona sulla fusione con Chrysler.