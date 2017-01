foto Dal Web

17:53

- Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib guadagna lo 0,66% a 17.350 punti, il Ftse All Share avanza dello 0,44% a 18.349 punti. In flessione invece il Ftse Italia Star, che cede lo 0,30% a 12.780 punti. Tra i titoli, in rosso Telecom Italia che, dopo l'annuncio ufficiale del via libera allo spin-off della rete, perde l'1,70%.