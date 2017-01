foto Ap/Lapresse

15:17

- L'Italia è il quarto Paese Ocse per percentuale di disoccupati tra i giovani Under 25, con un tasso che sfiora il 39%. Peggio di noi solo Grecia e Spagna, dove i minori di 25 anni senza un'occupazione sono il 50%, e il Portogallo, al 40%. Inoltre, sempre in Italia, in tanti sono anche quelli che hanno rinunciato a cercare un lavoro perché convinti che non ci sia: sempre tra gli Under 25, gli "scoraggiati" sono l'11%.