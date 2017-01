foto Ansa

11:39

- Il Tesoro ha collocato per intero i 3 miliardi di euro di Btp a 10 anni messi in asta, registrando un rialzo del rendimento sopra il 4%. Il rendimento medio del Btp a maggio 2023 (settima tranche) è salito al 4,14% dal 3,94% di un mese fa, quando il tasso toccò i minimi da ottobre 2010. Bene anche l'asta per i Btp a 5 anni (collocati buoni per 2,75 miliardi, il target massimo) ma anche in questo caso il tasso è risalito sopra il 3%.