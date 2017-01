foto LaPresse

11:20

- "Chiedere capitale non sarebbe conveniente, è poco probabile a causa delle quotazioni a sconto sul Nav. Siamo molto prudenti nell'utilizzo della leva finanziaria". Lo ha detto John Elkann, presidente di Exor, agli azionisti, spiegando come la società abbia "varie fonti di capitale e finanziamento. Accedere a nuovo capitale non è funzionale agli azionisti".