foto Ap/Lapresse

09:51

- La soluzione allo studio per l'Ilva potrebbe essere o un commissario unico o un commissario ad acta solo per il risanamento ambientale. Lo ha detto il ministro dello sviluppo, Flavio Zanonato, parlando del futuro dell'azienda di Taranto, dopo le dimissioni in blocco del Cda e spiegando che "o un commissario unico o l'azienda continua a gestirsi e il governo decide di farsi il risanamento con un commissario ad acta".