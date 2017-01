foto LaPresse

09:20

- Partenza negativa per Piazza Affari, sulla scia del crollo della Borsa di Tokyo. Il Ftse Mib segna una perdita dello 0,22%, mentre il Ftse All Share cede lo 0,23%. Tra i titoli principali, qualche vendita su Fonsai e Mediobanca, che cedono lo 0,8%, mentre Pirelli è il migliore e cresce dell'1,4%. In ribasso a inizio contrattazioni anche le altre principali Borse europee: Londra -0,16%, Francoforte -0,27% e Parigi -0,26%.