foto Ansa

16:42

- Manette a chi evade il fisco: le invoca il segretario della Cisl, Raffaele Bonanni, convinto che soltanto in questo modo si possa attuare quella che definisce una "lotta rigorosissima" all'evasione fiscale. "E' ora di vedere persone in manette, altrimenti non si metterà fine al fatto che lavoratori, pensionati e imprese oneste continuano a pagare le tasse mentre c'è gente che, evadendo il fisco, si permette di giocare con gli interessi del Paese".