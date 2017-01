foto Ap/Lapresse

13:02

- Il commissario europeo per l'Energia, Guenther Oettinger, ha espresso un giudizio negativo sull'Italia. "A me preoccupano Paesi che complessivamente sono quasi ingovernabili come Bulgaria, Romania e Italia", ha dichiarato Oettinger in un'intervista rilasciata alla Bild online. "Mi preoccupa che troppi ritengano che tutto vada bene. Bruxelles non ha ancora riconosciuto la gravità della situazione", ha aggiunto parlando della crisi.