Antitrust indaga sulle Ferrovie dello Stato

foto Dal Web 11:59 - L'Antitrust ha deciso di avviare un'istruttoria su Ferrovie dello Stato "per verificare se il gruppo abbia abusato della propria posizione dominante per favorire Trenitalia ostacolando Ntv". Lo annuncia la stessa Autorità, che ha deciso di agire dopo le segnalazioni inviate dal concorrente Ntv tra il 2012 e il maggio 2013. L'Antitrust in mattinata ha effettutato un'ispezione nella sede delle Fs.

"Stamattina rappresentanti dell'Antitrust si sono presentati nella sede di Ferrovie dello Stato Italiane per condurre un'ispezione in relazione ad una denuncia presentata dalla società Ntv". Lo riferiscono le stesse Ferrovie.



Come avrebbero "danneggiato" Ntv - In base alla denuncia della compagnia fondata da Luca Cordero di Montezemolo, scrive in una nota l'Antitrust, le Fs avrebbero ostacolato Ntv nell'accesso all'infrastruttura ferroviaria, in particolare "la mancata assegnazione di tracce nell'ora di punta", e nell'uso delle stazioni ferroviarie, con il risultato di "innalzare significativamente i costi di ingresso e favorendo Trenitalia".