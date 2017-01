foto Ansa

08:42

- La Borsa di Tokyo chiude in rialzo dell'1,20%, alla fine di un'altra seduta volatile. Il Nikkei ha oscillato in un range di quasi 500 punti e, dopo una partenza stentata e in netto calo, chiude con un guadagno di 169,33 punti, a 14.311,98, in scia all'andamento positivo delle Borse asiatiche e al calo dello yen.