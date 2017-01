foto Ansa

- Per Susanna Camusso, cinque anni di crisi sono stati un'occasione per l'ingresso della criminalità nel sistema economico. "Una grande responsabilità - prosegue il segretario generale della Cgil - è stata quella di aver sottovalutato come questa criminalità a vario raggio (droga, corruzione, usura, gioco d'azzardo) sia entrata nelle varie attività produttive". Per la leader sindacale è ora di cominciare a contrastare questo fenomeno.